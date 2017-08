18-Jähriger schwer verletzt

18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt Königsbrück. Zu einem schweren U Zu einem schweren Unfall kam es am Montagmorgen in Königsbrück. Ein 18-jähriger Moped-Fahrer war gegen 7 Uhr auf der Höckendorfer Straße in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten und mit einem entgegenkommenden Skoda zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Audi gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Dienstag haben Autodiebe in Bautzen einen Audi A 4 gestohlen. Der weiße Wagen mit dem Kennzeichen BZ E 1495 parkte an der Erich-Weinert-Straße. Den Zeitwert des sieben Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 12600 Euro.

Handgemenge am Bahnhof Radeberg. Zu einem Handgemenge ist es am Montagabend am Radeberger Bahnhof gekommen. Nachdem vor dem Bahnhof ein unbekannter junger Mann aus einer Gruppe heraus eine leere Bierflasche auf die Straße geworfen hatte, schritt ein 24-jähriger Zeuge ein. Seinen Angaben nach wies er sein Gegenüber darauf hin, dass es so nicht ginge. Zwischen den beiden Gruppierungen, mutmaßlich junge Asylsuchende und Einheimische, kam es daraufhin zu einem Handgemenge, wobei der 24-Jährige einen Tritt in den Bauch erhielt. Die Gruppierung der mutmaßlichen Flüchtlinge lief anschließend in Richtung Stadtzentrum davon. Hinzu gerufene Polizisten suchten vergeblich nach den beteiligten Männern.