18-Jähriger schwer verletzt Der Jugendliche ist bei Lichtenhain mit einem Moped unterwegs. In einer Kurve kracht er in einen Traktor.

© Marko Förster

Sonnabendmittag ereignete sich nahe Lichtenhain schwerer Verkehrsunfall. Kurz vor 13 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Moped Simson den Ulbersdorfer Weg bergab in Richtung Lichtenhain. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihm ein Traktor (Fahrer 38) mit angehangener Strohpresse entgegen. Der Mopedfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen das Gefährt. Dabei wurde der 18-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Moped entstand ein Schaden von 500 Euro. (szo)

zur Startseite