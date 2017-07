18-Jähriger flüchtet auf der Simson Ein junger Gröditzer liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nicht ohne Grund: Er hatte etwas zu verheimlichen.

Die Polizei hat einen fliehenden Fahrer auf seiner Simson gestellt. Bereits am Freitagnachmittag wollte eine Riesaer Streife das Moped auf der Straße Am Güterbahnhof in Gröditz kontrollieren. Der 18-jähriger Fahrer entschloss sich daraufhin, zu fliehen. Die Polizei verfolgte ihn durch das Gewerbegebiet. Dabei kam es sogar zu einem Zusammenstoß mit dem Funkwagen. Doch selbst das hielt den jungen Mann nicht davon, ab weiterzufahren. Erst in der Heinrich-von-Kleist-Straße endete die Verfolgungsjagd.

Getunt und ohne Fahrerlaubnis

Den Grund für die hartnäckige Flucht fanden die Beamten schnell heraus. Der 18-Jährige hatte den Hubraum seines Mopeds unerlaubterweise auf 85 Kubikzentimeter erweitert. Für die neue Fahrzeugklasse besaß er keine Fahrerlaubnis. Außerdem war die Simson nicht versichert.

Der Gröditzer muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (SZ)

