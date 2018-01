18-Jährige stürzt mit Moped Die junge Frau geriet in Hohnstein mit ihrer Simson ins Schleudern und wurde dabei verletzt.

© Symbolbild: SZ/Uwe Soeder

Hohnstein. Eine junge Mopedfahrerin wurde am Sonntagmittag in Hohnstein bei einem Sturz verletzt, teilt die Polizei mit. Die 18-Jährige fuhr mit ihrer Simson S 51 auf der Oberen Straße und bog nach rechts in die Max-Jacob-Straße ab. Kurz hinter der Einmündung kam sie auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Am Moped entstand ein geringer Sachschaden. (szo)

