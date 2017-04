18-Jährige rufen zu Schulbrand auf Die zwei jungen Männer haben zudem Lehrer des Beruflichen Schulzentrums an der Carl-Ossietzky-Straße in Görlitz im Internet beleidigt.

Blick auf das Gebäude des Beruflichen Schulzentrums „Christoph Lüders“ in Görlitz. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Zwei 18-Jährige haben über das Internet Lehrer des Beruflichen Schulzentrums an der Carl-Ossietzky-Straße in Görlitz beleidigt und zum Anbrennen des Schulgebäudes aufgerufen. „Für die Polizei ist hier eine rote Linie deutlich überschritten“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Kripo hat Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen aufgenommen und nach ihrer Auskunft an diesem Donnerstag die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Die Untersuchungen dauern an. Über die Nationalität der jungen Männer konnte die Polizei aus technischen Gründen keine Auskunft geben. (szo/tc)

