18-Jährige fährt gegen Werbetafel Bei einem Unfall in Pirna am Donnerstag entstanden 6 000 Euro Schaden.

Nahe der Eisenbahnbrücke an der Kreuzung zur Dohnaischen Straße in Pirna (Archivfoto) hat sich der Unfall ereignet. © Daniel Förster

Zwei Autos sind am Donnerstagmorgen beim Elbeparkplatz auf der Altstadtseite in Pirna zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und auch eine Werbetafel der Stadt in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr, als eine 18-Jährige mit ihrem Nissan von der Stadtbrücke kommend auf der Brückenstraße fuhr und dabei einem Dacia die Vorfahrt nahm. Dieser kam aus Richtung Dohnaische Straße, wollte nach links auf die Brückenstraße einbiegen und hätte unter der Eisenbahnbrücke eigentlich Vorfahrt gehabt, da es sich hier um eine gleichrangige Kreuzung handelt.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 18-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen eine der beiden Hinweistafeln, mit denen die Stadt Pirna wirbt, prallte. Die junge Frau und ihr wenig älterer Beifahrer wurden dabei leicht verletzt, der 24-jährige Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6 000 Euro, allein 1 000 Euro rechnen die Beamten der demolierten Tafel zu. (df)

