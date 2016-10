18-Jährige bedrängt und geküsst

Zusammenstoß mit Reh

Leisnig. Die Fahrerin eines Pkw Renault (27) fuhr am Mittwoch, gegen 22.15 Uhr, die Straße Am Donnerberg von Leisnig in Richtung Fischendorf, als ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Auto kollidierte. Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000Euro geschätzt.