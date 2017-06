18 Einsätze für Feuerwehr Weißwasser Der Starkregen von Mittwochabend hält die Rettungskräfte kurzzeitig in Atem. Etliche Keller laufen voll. Vieles erledigt sich von selbst.

Auf dem Bahnhofsvorplatz von Weißwasser stand am Mittwochabend das Wasser.

Düstere Stimmung und Wolkenbruch am Mittwochabend über Weißwasser.

Vollgelaufene Keller, Strom- und Ampelausfälle sowie überschwemmte Straßen. Das ist das Bild, das sich in Weißwasser und Teilen der Region nach einem heftigen Unwetter mit Starkregen und Gewitter am Mittwochabend abzeichnete. In der Straße des Friedens stand eine Tiefgarage unter Wasser. Wegen der überlasteten Regenkanäle staute es sich in diesem Bereich und überschwemmte einen Teil des Bahnhofsvorplatzes. Auch andere Straßen standen kurzzeitig knietief unter Wasser, so an der Berliner/Ecke Bautzener Straße oder in der Schillerstraße. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zu 18 Einsätzen aus, meist wegen vollgelaufener Keller. „Ein Großteil der Fälle erledigte sich von selbst, nachdem der Regen aufgehört hatte und das gestaute Wasser abfließen konnte“, berichtete Frank Wolsch von der Feuerwehr am Donnerstag. Als Schwerpunkte des Einsatzgeschehens benannte er neben der Straße des Friedens auch die Rosa-Luxemburg-Straße. Auch dort stand eine Tiefgarage unter Wasser. Insgesamt wurden Rettungskräfte im Bereich der Rettungsleitstelle Hoyerswerda zu über 120 Einsätzen gerufen. (SZ/sdt)

