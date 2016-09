1769 Euro Spende bei Lidl-Sommerfest Für die Stiftung Lichtblick gab es am Sonntag in Lampertswalde eine Verlosung toller Preise. Der Erlös kommt Bedürftigen zugute.

Andrea Jähnichen von Lichtblick und Michael Eppert von Lidl zeigen die Preise für die Tombola. © privat

1900 Gäste kamen am Sonntag zum ersten und wahrscheinlich letzten Mitarbeiter-Sommerfest nach Lampertswalde. Denn die Firma zieht Mitte 2017 nach Radeburg um. 97 Filialen und 700 Mitarbeiter sind bei Lidl Lampertswalde beschäftigt. Sie konnten gestern auch an einer Tombola teilnehmen, die Michael Eppert von Lidl organisiert hatte. „Wir wollten dabei einen guten Zweck unterstützen und sind auf die Stiftung Lichtblick der Sächsischen Zeitung gestoßen“, so Eppert. Das freut Lichtblick-Mitarbeiterin Andrea Jähnichen besonders, denn diese Art der Firmenspenden ist noch selten. Der Discounter stellte 20 Hauptgewinne im Wert von rund 800 Euro zur Verfügung. Damit kamen 1769 Euro Spenden zustande.

