1 758 Asylbewerber kamen seit Jahresbeginn

Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen. Im Oktober hat Dresden nur noch 125 Personen von der Landesdirektion Sachsen zugewiesen bekommen.

2016 kamen bisher 1 758 Asylbewerber in der Landeshauptstadt an. Die meisten stammen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und der Russischen Föderation. Insgesamt sind in Dresden derzeit 5 149 Flüchtlinge erfasst. Bis Ende April waren es noch 5 766. Ein Großteil der Asylsuchenden wohnt in Unterkünften des Sozialamtes, davon allein 3 089 Menschen in Wohnungen, 866 in Übergangswohnheimen und 790 in Interimsunterkünften.

Die meisten Flüchtlinge leben in den Ortsamtsbereichen Cotta (1 197), Prohlis (1 101) und Altstadt (631). Viele von ihnen, genau 2 370, sind zwischen 25 und 49 Jahre alt. Die nächstgrößere Gruppe sind mit 1 426 die 18- bis 24-Jährigen. 1 147 Flüchtlinge sind bis 17 Jahre alt. Gut 74 Prozent aller untergebrachten Personen sind Männer. Bisher wurden für Flüchtlinge 471 Arbeitsgelegenheiten geschaffen, unter anderem beim Sozialen Möbeldienst. (SZ/kh)

zur Startseite