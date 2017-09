17 500 trotzen Regen beim Folklorum in Einsiedel Das sind 1 000 Besucher weniger als im Vorjahr. Kulturinsel-Chef Bergmann schimpft allerdings auf den Landkreis.

Das Folklorum hat viele Gesichter und Themen - grenzüberschreitend. © Jens Trenkler

Das zweitbeste Festivalergebnis in 24 Jahren – und das trotz Regen. 17 500 Gäste kamen am Wochenende auf die Kulturinsel Einsiedel, 1 000 weniger als im Vorjahr. „Der Regenfreitag hat uns echt gebeutelt. Der Elfenmarkt ist total abgesoffen“, sagt Jürgen Bergmann von der Kulturinsel. Die Besucher, die da waren, seien aber knallharte Fans gewesen, die ausgehalten haben. Jürgen Bergmann ist angesichts des Wetters und der Probleme in der Vorwoche hochzufrieden mit dem Ergebnis.

In den Tagen vorher hatte es nämlich eine große Abwasserhavarie gegeben, „an der wir die ganze Woche gebastelt haben“. Was Bergmann aber am meisten geärgert hat: Der Landkreis hat ihm keine Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Deschkaer Brücke erteilt. Da das Festival auch auf polnischer Seite stattfindet, hätten drei große Maschinen drüben beim Aufbau helfen sollen. „Da waren Splitt zu streuen oder Transparente aufzuhängen“, erklärt Bergmann. „Aber es ist einfach nicht möglich, einmal im Jahr eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, wir bekommen nicht ein bisschen Unterstützung.“ Für ihn sei das ein ganz klares Zeichen: der Landkreis schert sich nicht um das deutsch-polnische Festival. Aus Sicht des Landkreises dürfte aber das Ergebnis eines Bürgerentscheides in der Neißeaue schwerer wiegen. Damals hatten sich die Einwohner dafür ausgesprochen, die Brücke ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern nutzen zu lassen. Jede Ausnahmegenehmigung des Kreises stößt in der Neißeaue auf scharfe Kritik, weil Einwohner damit ihren Bürgerwillen konterkariert sehen.

Das 25. Folklorum wird nichtsdestotrotz im kommenden Jahr stattfinden. Bergmann will es „zu etwas ganz Besonderem machen.“

zur Startseite