1 739 Asylbewerber im ganzen Landkreis

Im gesamten Landkreis sind aktuell 1 739 Asylbewerber untergebracht, die meisten von ihnen, genau 1 310 in Gemeinschaftsunterkünften. Nach Angaben des Landratsamtes leben 438 der Asylbewerber in der Stadt Hoyerswerda, wobei 50 in Wohnungen untergebracht sind. Die meisten haben ihr Domizil aber in den beiden von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Heimen in der Müntzerstraße und der Herrmannstraße. Laut Behörde leben in Bernsdorf einschließlich Wiednitz 95 Asylbewerber, in Lauta hingegen nur einer.

Zuzüglich zu den 1 739 Bewerbern sind weitere 300 Heimplätze im gesamten Landkreis von bereits anerkannten Flüchtlingen belegt. Hinzu kommen noch 158 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die ebenfalls an verschiedenen Punkten im Kreis untergebracht sind, unter anderem in Hoyerswerda. Die meisten Jugendlichen kommen aus Afghanistan (54), gefolgt von Syrien (32) und Eritrea (25). Die genannten Zahlen entsprechen laut Landratsamt dem Stand vom 30. Mai. (red/US)

zur Startseite