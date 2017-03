1 700 Kuchen-Euros für Erick Die Spendenaktionen der Lausitzer Füchse brachten schon jetzt viel Hilfe für die Familie des Fünfjährigen.

„Lieben, leiden ,kämpfen und gewinnen. Und du wirst gewinnen.“So steht es auf dem Plakat von einem Eishokeyfan geschrieben. Franziska und Alicia sammelten Unterschriften, während ihre Muttis der Laufgruppe und Spielerfrauen im Hintergrund am Kuchenbasar bedienen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Selten so viele süße Füchse-Fans in der Eisarena gesehen. Der Kuchenbasar zum Viertelfinalspiel am Dienstag abend brachte einen Erlös von knapp 1700 Euro. Bei einem Preis von einem Euro pro Stück Kuchen, Torte oder Muffin lässt sich leicht errechnen, wie viele süße Sachen vor und während des Spiels verdrückt wurden.

Das Geld fließt auf das Spendenkonto für den an Lymphdrüsenkrebs erkankten Erick. Der Fünfjährige spielt bei den Füchsen im Nachwuchs. Auf dem Konto sind unter anderem bereits 550 Euro aus Spenden von den Nachwuchsspielen am Wochenende, eine 700-Euro-Spende der Rotarier Weißwasser und 750 Euro aus einer Trikotversteigerung bei Ebay. Noch dazu kommen in den nächsten Tagen das Geld aus der Spendenbox, die in der Gaststätte Fuchsbau aufgestellt war, und aus dem gespendeten Becherpfand der beiden Heimspiele gegen Kasssel. Gezählt wird dieses Geld aber erst Donnerstag, sagt Füchse-Sprecher Andreas Friebel, der beeindruckt ist von dem bemerkenswerten Zusammenhalt, den die Weißwasseraner zeigen. (SZ)

Kontoinhaber: DRK Kreisverband Weißwasser e.V.

IBAN: DE79 8505 0100 0234 9137 70

BIC: WELADED1GRL / Betreff: Spende Erick

