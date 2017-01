170 neue Parkplätze am Krankenhaus Noch im Januar soll das Parkhaus der Oberlausitz Kliniken in Bautzen öffnen. Das macht auch für Patienten und Besucher aus dem Raum Bischofswerda vieles leichter.

Der Frost hat Markus Mantei einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollte der Service-Leiter der Oberlausitz-Kliniken das neue Parkhaus am Krankenhaus in den nächsten Tagen in Betrieb nehmen. „Nun hängt es vom weiteren Witterungsablauf ab, wann die ersten Fahrzeuge in den Neubau einfahren können“, sagt Mantei. Im Dezember sei man mit den letzten Arbeiten sehr gut vorangekommen. Doch nun können wegen der frostigen Temperaturen die Kabel, die die Terminals mit den Schrankenanlagen verbinden, nicht angeschlossen werden. Markus Mantei hofft aber, dass das Parkhaus noch im Januar eröffnet werden kann.

Der Neubau, der mit dazu beitragen soll, dass sich die Parksituation im und am Krankenhaus entspannt, bietet insgesamt 170 Stellplätze auf sieben Halbetagen. Über der obersten Etage befindet sich ein Dach, sodass die Fahrzeuge nicht einschneien können. Das Parkhaus, das rund um die Uhr und an allen Tagen des Jahres geöffnet ist, wurde in erster Linie für Patienten und Besucher errichtet. Den von Anwohnern der Behringstraße geäußerten Bitten um Dauerstellplätze kann auch nachgekommen werden. Allerdings sind die monatlichen Kosten mit 70 Euro nicht ganz billig.

Die Eröffnung des Neubaus, der sich „Parkhaus Behringstraße Am Krankenhaus“ nennt, ist der erste Schritt zur Neuordnung der gesamten Parksituation auf dem Klinik-Gelände. Das spiegelt sich vor allem darin wider, dass die Einfahrt zum Parkhaus von der Behringstraße aus künftig die Haupteinfahrt für das Krankenhaus sein wird. Das ist dann auch die einzige Stelle, wo man sowohl ein- als auch ausfahren kann. Nach dem Einbiegen auf das Klinikgelände wenden sich die Kraftfahrer nach rechts in die Parkhaus-Einfahrt, wo sie ein Ticket ziehen müssen, ehe sich die Schranke öffnet. Bevor die Besucher wieder zu ihrem Auto gehen, können sie die Parkgebühren zum einen an dem neuen Kassenautomaten im Hauptfoyer bezahlen, wo sich die zentrale Besucherinformation befindet. Zum anderen gibt es einen Kassenautomaten direkt vor dem Eingang zum Treppenhaus des Parkhauses. Bei der Ausfahrt wenden sich die Autofahrer dann nach links, um wieder in Richtung Behringstraße auszufahren. Neben dem Parkhaus werden drei Taxi-Stellplätze eingerichtet. „Auf Anruf können deren Fahrer dann zum Hauptfoyer heranfahren, um die Patienten in Empfang zu nehmen, die sie abholen wollen“, sagt Markus Mantei.

Um die Errichtung des Parkhauses kümmerte sich das Immobilien-Tochterunternehmen der Oberlausitz-Kliniken, die Westlausitz Immobilienverwaltungsgesellschaft WL IMMO. Mit der Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro ging das Unternehmen ein nicht unerhebliches wirtschaftliches Risiko ein. Die Bauzeit konnte mit einem Dreivierteljahr relativ kurz gehalten werden. Nachdem Ende März die kurzzeitig im Altbau der ehemaligen Frauenklinik untergebrachten Flüchtlinge ausgezogen waren, wurden mit dem Abriss des sich an der Behringstraße entlangziehenden Flügels im April und Mai die Voraussetzungen für den Neubau geschaffen. Die Errichtung des Fundamentes war dann relativ aufwendig. Der Stahlbau als Voraussetzung für den Rohbau hingegen ging in nur fünf Wochen über die Bühne. Anschließend wurden die Betonplatten in das Stahlskelett eingepasst. Die Pflasterarbeiten für die untere Ebene erfolgten im Dezember, ebenso der Straßenbau.

Damit die Krankenhaus-Besucher vorrangig im Parkhaus ihr Auto abstellen, sind dort die Gebühren günstiger als auf dem übrigen Krankenhaus-Gelände. Die Zufahrt am bisherigen Haupteingang am Stadtwall 3 wird als Einbahnstraße gestaltet, das heißt, dort kann dann nicht mehr ausgefahren werden. Die Schrankenanlage wird deshalb dort entsprechend umgestaltet. Auch die Zufahrt zum Kreißsaal am anderen Ende des Stadtwalls wird mit einer Schrankenanlage versehen. Hier befinden sich schon jetzt vier sogenannte „Storchenparkplätze“. Wenn die werdenden Eltern einfahren wollen, müssen sie per Knopfdruck mit der zentralen Besucherinformation telefonieren, die die Schranke öffnet.

Gebühren im Parkhaus: 0,50 Euro für die erste angefangene Stunde, 1 Euro für jede weitere angefangene Stunde. Maximal 5 Euro pro Tag und 20 Euro pro Woche.

Gebühren im Klinikgelände: die erste halbe Stunde ist kostenfrei, danach sind für jede angefangene halbe Stunde 2 Euro zu zahlen.

