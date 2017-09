170 Apfelsorten warten auf ihren großen Auftritt Mitarbeiterinnen des Sorbischen Kulturzentrums Schleife ernteten die Früchte bei Berlin. Und erlebten dort einen Aha-Effekt.

Birgitt Marusch und Katrin Zitzer pflückten die Äpfel, Lutz Peter (links) verpackte sie in Stiegen. Hilmar Schwärzel (ganz vorn), Leiter der Obstbauversuchsstation Müncheberg, gab den Schleifern gern sein Wissen über die Früchte weiter. © Sylvia Panoscha

Sylvia Panoscha ist immer noch ganz begeistert. „Dort stehen so viele tragende Apfelbäume“, resümiert die Leiterin des Sorbischen Kulturzentrums Schleife einen Abstecher nach Müncheberg östlich von Berlin. In der dortigen Obstversuchsstation werden seit fast 90 Jahren Äpfel, Kirschen und Aprikosen erforscht und gezüchtet.

Die Chefin des Sorbischen Kulturzentrums wollte in Müncheberg aber nicht nur Äpfel sehen, sondern auch ernten. Dabei wurde sie von ihren Mitarbeiterinnen Katrin Zitzer und Birgitt Marusch begleitet, mit auf die Reise ging ebenfalls Lutz Peter vom Heimatverein Schleife. Die vier Schleifer wollten die Früchte weniger für den eigenen Bedarf als vielmehr für den 15. Oktober in die Oberlausitz holen. Dann findet im Sorbischen Kulturzentrum der traditionelle Kirmesmarkt mit einer großen Apfelsortenschau statt.

„So eine Fülle an Äpfeln wie in Müncheberg ist in diesem Jahr an den Obstbäumen in unserer Region kaum vorzufinden“, sagt Sylvia Panoscha. Warum, erfuhr sie vom Leiter der Obstbauversuchsstation Müncheberg, Hilmar Schwärzel. Er erklärte, dass der Standort Münchberg klimatisch recht günstig liegt und die Spätfröste, die unsere Apfelblüten hier vor Kälte erstarren ließen, dort nicht so großen Schaden anrichteten. „Weiterhin wird in jeder zweiten Baumreihe der Boden offengehalten, das heißt unkrautfrei und auch kein Rasen“, berichtet Sylvia Panoscha. „Ein fruchtholzfördernder Schnitt zum Ende des Winters und zweckmäßige Düngergaben belohnen im Herbst mit einer ertragreichen Ernte.“

In Schleife warten jetzt 170 Apfelsorten, schön kühl gelagert, auf ihren großen Auftritt zum Kirmesmarkt am 15. Oktober im Sorbischen Kulturzentrum.

