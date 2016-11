17 Nationen kommen nach Riesa Gerade erst ist eine WM vorbei, schon beginnt die nächste in der Arena. Nun treten die weltbesten Stepptänzer an.

Sie waren bei der Stepptanz-WM im vergangenen Jahr mit dabei: Maddle Rogers und Jayson Vijn aus Großbritannien. © Archiv/K.-D. Brühl

So soll es sein: Fast ausverkauft war die Sachsenarena zum Finale der Showtanz-WM am Wochenende. Nach den Tänzern waren bis Montag die Techniker dran: Sie bereiteten die Anlage für die nächste WM der Tanzwochen vor – den Wettstreit der Stepptänzer. Dazu sind exakt 1 362 Sportler aus 17 Ländern nach Riesa angereist. Sie ermitteln ab Dienstag ihre Weltbesten.

Die ersten Teilnehmer haben sich am Montagabend bereits zum Check-in gemeldet. Zahlreiche Hotels und Restaurants in Riesa profitieren von den Gästen. Gefragt ist nach SZ-Informationen auf der Speisekarte bislang vor allem Schnitzel – vielleicht, weil das Gericht als deutsche Spezialität gilt. Die Finals sind am Mittwoch (Kinder), Freitag (Junioren) und Sonnabend (Meisterklasse). (SZ)

Tagestickets zu 10 Euro sowie das Kombiticket für 25 Euro für die Veranstaltung sind in der Riesa-Information, im SZ-Treffpunkt sowie an allen weiteren bekannten CTS-Vorverkaufsstellen erhältlich.

