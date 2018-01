1,7 Kilometer neuer Radweg

Meißen. Der Bauausschuss der Stadt Meißen wird am Mittwoch u. a. zu einem möglichen Anbau eines rund 1,7 Kilometer langen Geh- und Radweges an der B 101 von Meißen nach Ockrilla Stellung nehmen. Die bisher schon durchgeführten Pläne sollen als Grundlage der weiteren Planung zur Kenntnis genommen und das Interesse an einer schnellen Verwirklichung bekräftigt werden. Geplant ist eine Kooperation zwischen Stadt Meißen und dem Freistaat. Die weiteren Abstimmungen zwischen Straßenbauverwaltung, Landkreis, Stadt und der Gemeinde Niederau zum Anbau eines Geh- und Radweges sollen auf den Radverkehrskonzeptionen von Freistaat und der Stadt Meißen von 2014 basieren. Der Verkehrsabschnitt besitzt hohe Priorität.

Auch die Interessengemeinschaft „Radweg Ockrilla-Meißen“ unterstützt dieses Anliegen vehement und hat dazu bereits 2014 Unterschriftenaktionen initiiert. Bestandteil der Planung ist auch die Fahrbahnerneuerung der B 101 im betreffenden Abschnitt. Das zwei Millionen Euro teure Projekt könnte bis zu 90 Prozent gefördert werden. (SZ/mhe)

