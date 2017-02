17 Kaninchen gestohlen Unbekannte Diebe haben im Landkreis Meißen insgesamt 17 Kaninchen aus verschiedenen Ställen geraubt.

Seit einigen Tagen sind im Landkreis Meißen Kaninchendiebe unterwegs. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilt, wurden in den seit Mittwoch insgesamt 17 Tiere aus verschiedenen Ställen gestohlen.

Zuletzt hatten sich die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Donnerstag in Nünchritz in eine Gartenanlage an der Glaubitzer Straße begeben und aus einem Stall drei Kaninchen entwendet.

Aus einer Gartensparte am Lindenweg in Gröditz verschwanden Donnerstagnacht insgesamt 14 Kaninchen, davon zehn Jungtiere. Hier hatten Unbekannte mehrere Schuppentüren aufgebrochen und aus zwei Gärten die tierischen Bewohner samt einer Holztransportbox gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (SZ)

zur Startseite