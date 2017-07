Aus dem Gerichtssaal 17 Jahre ohne Führerschein Obwohl ein Unfall in Stauchitz glimpflich ausgeht, ergreift der Verursacher die Flucht. Er hat gute Gründe.

Es ist ein geradezu banaler Unfall, der sich am 22. April gegen 6.30 Uhr an der Oberen Straße in Stauchitz ereignet: Ein Citroen Picasso hält am Straßenrand, der Fahrer will aussteigen – und übersieht dabei eine Radfahrerin. Die Frau stürzt und zieht sich leichte Verletzungen zu.

Eine Kollision, wie sie sicher häufiger vorkommt. Nicht ganz so gewöhnlich ist, was dann passiert. Als die Radfahrerin die Polizei rufen möchte, kommt es zum Streit mit dem 44-jährigen Unfallfahrer. Der weiß sich am Ende nicht anders zu helfen, als den Transporter stehenzulassen und sich davonzumachen. Seine Beifahrer lässt er im Wagen zurück.

Die ungewöhnliche Fahrerflucht hat einen guten Grund, wie sich wenig später herausstellt. „Ich hab Panik bekommen, weil ich doch keinen Führerschein habe“, erzählt der Oschatzer. Den Wagen hatte er sich von einer Nachbarin geborgt, um ihr und sich Baumaterial für den Garten zu holen. Dass er schon seit 17 Jahren nicht mehr fahren darf, davon wusste die Frau nichts. „Im Jahr 2000 habe ich den Führerschein verloren, 23 Punkte hatte ich damals“, erzählt der 44-Jährige nun vor dem Riesaer Amtsgericht. Vom Fahren hat ihn das allerdings in all den Jahren nicht abgehalten. Zwölfmal wurde er seit dem Jahr 2000 verurteilt, fast immer stand er wegen Vergehen im Straßenverkehr vor Gericht. Im Jahr 2007 musste der Oschatzer sogar ins Gefängnis, weil er wiederholt beim Autofahren erwischt wurde. Elf Monate hatte ihm das Gericht damals aufgebrummt.

Neun Jahre blieb er straffrei

Danach war es eigentlich ruhig um den 44-Jährigen – bis jetzt. „Sie fangen wieder an“, mahnt Richterin Ingeborg Schäfer und verweist auf eine andere Anklage wegen Scheckkartenbetrugs, die auch erst wenige Monate zurückliegt. „Ich muss Ihnen nicht sagen, wo das hinführen kann.“ Irgendwann stehe wieder eine Freiheitsstrafe im Raum, schon allein weil dem Hartz-IV-Empfänger die Geldstrafen irgendwann erneut über den Kopf wachsen könnten. Die Richterin verurteilt den Mann am Ende zu einer Geldstrafe von insgesamt 700 Euro. Auf eine Sperre der Fahrerlaubnis wie von der Staatsanwältin gefordert verzichtet sie. Sie wolle ihm die Gelegenheit nicht verbauen, vielleicht doch noch einmal den Führerschein zurückzuerlangen. Dafür allerdings wird der Mann wohl zunächst einmal die Medizinisch-Psychologische Untersuchung bestehen müssen.

zur Startseite