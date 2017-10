17-Jähriger schwer verletzt

Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Saupsdorf. Am Dienstagnachmittag ist ein Jugendlicher bei einem Unfall in Saupsdorf schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine Frau (41) mit einem VW Golf die Kirnitzschtalstraße entlang und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Moped und stieß mit diesem zusammen. Der 17-jährige Simsonfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 4000 Euro.