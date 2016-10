17-jähriger Mopedfahrer verletzt Beim Wenden übersah eine Frau einen Jugendlichen in Dippoldiswalde. Der 17-Jährige stürzte mit seinem Moped.

Bei einem Unfall in Dippoldiswalde wurde am Dienstagnachmittag ein 17-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt, teilt die Polizeidirektion Dresden mit. Ein Hyundai (Fahrerin 39) war auf der Brauhofstraße unterwegs und hatte beim Wenden den 17-Jährigen mit seinem Motorroller erfasst. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1 500 Euro. (SZ)

