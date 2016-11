17-jähriger Dieb im Bahnhof erwischt

Kaum zurück von seiner Diebestour nach Leipzig, hat die Polizei einen 17-Jährigen im Dresdner Hauptbahnhof erwischt. Die Beamten hatten bei ihm ein offensichtlich entwendetes Fahrrad gefunden. Doch es kam noch mehr dazu.

Der Jugendliche war den Bundespolizisten am Dienstagabend im Dresdner Hauptbahnhof aufgefallen. An dem Fahrrad, das der junge Dresdner mit sich führte, fehlte die Rahmennummer. Auf Nachfrage der Beamten gab der 17-Jährige zu, er habe das Rad nachmittags in Leipzig entwendet. Es sei unverschlossen gewesen.

Auch nach dieser überraschend offenen Aussage gab es für die Uniformierten noch mehr zu staunen. Der junge Mann beantwortete auch die weiteren Fragen, ob er etwa gefährliche Gegenstände, Waffen oder Drogen mit sich führe – „ja“. Die Polizisten stellten bei dem mutmaßlichen Dieb auch noch einen Teleskopschlagstock und etwas Cannabis sicher. Nach der Befragung übergaben die Beamten den Sprössling an seine Mutter. (SZ/lex)

zur Startseite