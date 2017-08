17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Aufmerksamer Nachbar verhindert Fahrraddiebstahl Bertsdorf-Hörnitz. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend in Bertsdorf möglicherweise den Diebstahl eines Fahrrades verhindert. Er beobachtete am Abend, wie ein Unbekannter das Fahrrad seines Nachbarn von dessen Grundstück am Viebig schob. Der Mann informierte diesen sowie die Polizei umgehend. Der Eigentümer verfolgte den Dieb, woraufhin dieser das Fahrrad fallen ließ und unerkannt flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (szo)

17-Jährige verletzt sich bei Unfall mit Kleinkraftrad schwer Weißwasser. Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades hat am Montagmorgen auf der Ziegelstraße übersehen, das eine 34-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt angehalten hatte. Die Jugendliche versuchte nach links auszuweichen, blieb aber mit der rechten Fußraste am Pkw hängen und stürzte. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass ein Krankenwagen sie in eine Klinik bringen musste. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. (szo)

VW-Fahrer stößt frontal mit Reh zusammen Weißkeißel. Ein 46-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem VW auf der Staatsstraße 127 in Richtung Sagar unterwegs gewesen, als ein Reh plötzlich die Fahrbahn überquerte. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Tier, das noch am Unfallort verendete. Der Fahrzeugführer schätzt den Sachschaden auf 1000 Euro. (szo)

Pole fährt ohne Fahrerlaubnis Görlitz. Auf dem Weg zum Dienst ist am Dienstagmorgen einem Bundespolizisten ein BMW aufgefallen. Der Pkw mit Dresdner Kennzeichentafeln stand zu diesem Zeitpunkt am Rande der B6 zwischen Holtendorf und dem Abzweig Wiesbadener Straße. Kollegen, die verständigt wurden, sahen sich das Fahrzeug und auch den polnischen Fahrzeugführer daraufhin genauer an. Sie stellten fest, dass der Wagen bereits im September 2015 stillgelegt worden war. Derzeit fehlten ihm also die notwendige Zulassung sowie der erforderliche Versicherungsschutz. Die Kennzeichentafeln sowie die darauf angebrachten Zulassungsplaketten habe er sich in Polen gekauft, während er das Auto selbst in Deutschland gekauft hatte, so die Erklärung des 27-Jährigen. Auf die Frage nach dem Führerschein holte er schließlich einen ukrainischen Führerschein hervor. Es stellte sich schnell heraus, dass dieser gefälscht war. Eine Nachfrage bei den polnischen Behörden bestätigte den Verdacht, wonach der Fahrzeugeigentümer derzeit keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn lag ein vom April 2014 bis April 2018 wirksames Fahrverbot vor. Das Polizeirevier Görlitz wird sich nun mit den weiteren Ermittlungen befassen. (szo)