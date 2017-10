17 Anträge auf fünf Krippenplätze Die Arnsdorfer Kita am Karswald hat am Dienstag die nächsten Plätze vergeben – für das dritte Quartal 2018. Der Gemeinderat könnte die Situation am Montag etwas entschärfen.

Kerstin Seidel, Yvette Großer und Andreas Reupert (v. li.) sitzen über den zahlreichen Anträgen von Arnsdorfer Eltern. Rund 60 Kinder warten derzeit noch auf einen Platz in der Krippe oder im Kindergarten. © Thorsten Eckert

Die Schwangerschaft ist für Eltern wohl eine der aufregendsten Zeiten. Die Frau fühlt das Kind in sich wachsen und gemeinsam mit dem künftigen Vater werden schon frühzeitig die ersten Strampler gekauft. Doch mittlerweile müssen sich Eltern schon während der Schwangerschaft auch um einen Krippenplatz ihres Nachwuchses kümmern – auch, wenn sie oder er noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt haben. So auch Eltern in Arnsdorf. Hier hat sich der Kampf um die Krippenplätze in den vergangenen Monaten richtig zugespitzt. Beide Einrichtungen – sowohl die Fischbacher als auch die Arnsdorfer – dürfen seit dem Frühjahr deswegen auch keine Kinder aus anderen Gemeinden mehr bei sich aufnehmen. Doch nicht nur das: In der Arnsdorfer Kita hat der Elternrat mittlerweile ein Vergabeverfahren beschlossen, nach dem entschieden wird, welches Kind den nächsten freien Krippenplatz bekommt.

Insgesamt verfügt die Gemeinde Arnsdorf über 92 Krippenplätze. 62 davon in der Kita am Karswald, 25 in der Kita „Tausendfüßler“ und fünf Krippenkinder werden in der Tagespflege betreut. Auf der Warteliste der Arnsdorfer Kita stehen mittlerweile 60 Kinder, die sowohl auf einen Platz in der Krippe, als auch auf einen Platz im Kindergarten warten. Am Dienstagmorgen hat Leiter Andreas Reupert mit zwei gewählten Elternvertretern die Liste erneut unter die Lupe genommen und die nächsten fünf Krippenplätze für das dritte Quartal 2018 vergeben. „Wir können immer nur dann Plätze neu vergeben, wenn die Kinder drei Jahre alt geworden sind“, berichtet Andreas Reupert. Sprich, im Juli 2018 erhalten beispielsweise drei kleine Arnsdorfer einen Betreuungsplatz. Im August wird dagegen kein Einziger frei und ab September des kommenden Jahres können zwei weitere Krippenkinder die Einrichtung besuchen. „Unsere Eltern haben das langfristige Vergabeverfahren sehr gut aufgenommen“, berichtet der Kita-Leiter. Somit können die Eltern gemeinsam mit ihrem Arbeitgeber auch optimaler den Wiedereinstieg in das Berufsleben planen. „Spätestens ein Monat nach der Geburt, wissen die Eltern, wann sie einen Platz bei uns bekommen.“

Elternvertreter bei Vergabe dabei

Die Vergabe der Plätze geschieht dabei nach festen Kriterien, die im Elternrat erarbeitet und verabschiedet wurden. So wird beispielsweise geschaut, ob bereits Geschwisterkinder die Einrichtung besuchen – ein Pluspunkt, der den wartenden Kindern auf der Liste gutgeschrieben wird. Zwei Elternvertreter sind wie bereits erwähnt bei der Vergabe stets dabei – für mehr Transparenz.

Die angespannte Situation bei den Krippenplätzen könnte am Montag der Gemeinderat zumindest ein wenig entschärfen. Denn der Arnsdorfer Verwaltung liegen zwei Anträge von Tagesmüttern vor, die gern ab November und Januar ihren Dienst in der Gemeinde aufnehmen würden. Die beiden Frauen würden dabei vor allem Krippenplätze anbieten. Damit hätte die Gemeinde immerhin knapp zehn zusätzliche Plätze zur Verfügung. Die Entscheidung dazu fällen die ehrenamtlichen Politiker dann am Montag, ab 19 Uhr, im Beratungsraum der Freiwilligen Feuerwehr (Kleinwolmsdorfer Straße 34).

Andreas Reupert sieht in den Tagesmüttern aber nur eine Teillösung im Krippenbereich. Denn sobald die Kinder das dritte Lebensjahr erreicht haben, benötigen sie einen Kindergartenplatz – egal, ob in Fischbach oder Arnsdorf. Und dort fallen neue Plätze leider nicht einfach vom Himmel.

zur Startseite