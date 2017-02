160 000 Euro für die Alte Bibo Der Bestand des Hauses ist für weitere vier Jahre gesichert. Aus der Stadt ist es nicht mehr wegzudenken.

Das Mehrgenerationenhaus in Coswig ist für weitere vier Jahre gesichert. Die „Alte Bibo“ wurde als eines von rund 550 Mehrgenerationenhäusern für die Teilnahme am gleichnamigen Bundesprogramm ausgewählt. 40 000 Euro beträgt die jährliche Fördersumme. Davon werden 10 000 Euro durch die Kommune beziehungsweise den Landkreis oder das Land aufgebracht, drei Viertel stellt das Bundesfamilienministerium. „Das sichert vorhandene Angebote und bietet Spielraum für die Umsetzung guter Ideen zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen in der Kommune“, sagt Yvonne Donau, Koordinatorin des Hauses. Die zahlreichen Angebote im offenen Treff, wie der gemeinsame Mittagstisch und die Spiele- und Bastelnachmittage, aber auch Computer- und Englischkurse werden von den Coswigern sehr gern genutzt, sagt sie. „Das Haus ist aus Coswig nicht mehr wegzudenken. So arbeiten wir als Stadtverwaltung eng mit dem offenen Treff zusammen und gestalten zum Beispiel den Kaffeeklatsch für Senioren gemeinsam“, so Oberbürgermeister Frank Neupold.

Das Mehrgenerationenhaus leistet mit seinen Angeboten und Aktivitäten einen wertvollen Beitrag für eine Generationenbegegnung im Sozialraum, ergänzt Bürgermeister Thomas Schubert. Dazu gibt es einen intensiven Austausch bei den regelmäßig stattfinden Sozialraumgesprächen zwischen Projektträger JuCo Soziale Arbeit gGmbH und Stadt.

Das Mehrgenerationenhaus heißt Groß und Klein willkommen. Jeder ist eingeladen, auf einen Kaffee im offenen Treff vorbeizukommen, die Nachbarn kennenzulernen und sich einen Überblick über die zahlreichen Angebote zu verschaffen oder daran teilzunehmen. (SZ/pz)

