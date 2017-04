16 Verkehrssünder erwischt Die Beamten des Döbelner Polizeireviers haben beim diesjährigen Blitzmarathon weniger Kraftfahrer kontrolliert als vor zwei Jahren.

Die Beamten des Döbelner Polizeireviers haben beim diesjährigen Blitzmarathon weniger Kraftfahrer kontrolliert als vor zwei Jahren. Insgesamt 102 Fahrzeuge haben die Polizisten überprüft, sagte Daniela König von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers am Donnerstag. Dabei seien 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. Ob darunter auch extreme Verstöße, wie zum Beispiel eine besonders hohe Überschreitung der Geschwindigkeit, waren, ließ König offen. Innerhalb von 24 Stunden hatten die Beamten von Mittwoch 6 Uhr bis Donnerstag 6 Uhr unter anderem in Schönberg sowie an der Waldstraße in Fischendorf geblitzt. In Schönberg wurden sechs Verstöße festgestellt.

Vor zwei Jahren – 2016 beteiligte sich Sachsen nicht an dem Marathon – hatten die Beamten rund 180 Fahrzeuge innerhalb von 18 Stunden kontrolliert. Das Ergebnis war fast identisch mit dem von diesem Jahr: 15 Fahrer waren zu schnell. (DA/mf)

zur Startseite