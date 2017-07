16 Monate für knapp 1,8 Kilometer Die Beseitigung von Hochwasserschäden zwischen Gersdorf und Göppersdorf ist ein enormes Bauvorhaben an Mauern und Straße.

Für die Bauarbeiten ist die Straße bis voraussichtlich Mitte September 2018 voll gesperrt. © Egbert Kamprath

Das ist eine große Baustelle. Die Ende Mai begonnene Beseitigung der Hochwasserschäden zwischen Gersdorf und Göppersdorf dauert 16 Monate. In dieser Zeit werden vier Stützwände ersetzt und 1,3 Kilometer Straße gebaut. Die Stützwände sind zwischen 55 und 270 Meter lang, insgesamt werden 449 Meter gebaut. Für die Arbeiten ist die Straße bis voraussichtlich Mitte September 2018 voll gesperrt, teilt das Landratsamt mit. Die Umleitung führt von Göppersdorf über die Kreisstraße in Richtung Liebstadt, dann die Kreisstraße in Richtung Pirna und schließlich nach Bahretal und Gersdorf. (SZ/sab)

