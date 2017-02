16-Jähriger schlägt auf Polizeibeamten ein

Motorradfahrer schwer verletzt Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Reichenwalde und Kringelsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger befuhr mit seiner Honda die S 131. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Neuwagen gestohlen Am Mittwochabend haben in Niesky Unbekannte einen Ford Focus entwendet. Der schwarze Neuwagen mit den amtlichen Kennzeichen WI-TB 2982 parkte an der Pestalozzistraße. Den Zeitwert des Wagens schätzte der Eigentümer auf rund 17.500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Ford wird international gefahndet.

In Garage eingedrungen In der Nacht zu Mittwoch sind in Prachenau Unbekannte in eine Garage eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Traktoranhänger, drei Kettensägen, einen elektrischen Holzspalter sowie mehrere Kleinwerkzeuge. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 3500 Euro. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Einen schweren Brocken begleitet Einen nicht alltäglichen Schwerlasttransport hat die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Görlitz in den vergangenen zwei Nächten von Görlitz über die BAB 4 und über Land bis nach Radeburg begleitet. Eine Spezialfirma beförderte eine übergroße Anlage zum Dresdener Alberthafen. 227 Tonnen brachte das Gespann auf die Waage. Insbesondere in der Görlitzer Innenstadt brauchten die erfahrenen Transporteure viel Geschick, um das 45 Meter lange Gespann um die Kurven zu manövrieren. Mit einem Zwischenstopp an der Rastanlage Oberlausitz-Nord erreichte der Zug am frühen Donnerstagmorgen ohne Vorkommnisse sein Zwischenziel in Radeburg, von wo aus er heute Abend in Begleitung der Polizeidirektion Dresden seine letzte Etappe zum Dresdener Hafen antreten wird.