16-Jährige wehrt sich gegen Handydieb Auf dem Nachhauseweg wurde die Jugendliche vom eine Fahrradfahrer bedrängt und beraubt. Als die sie den Diebstahl bemerkte, griff sie zu und brachte den Räuber zu Fall.

Damit hatte der Räuber nicht gerechnet: Am Montagnachmittag war eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Lessingweg in Döbeln auf dem Weg nach Hause. Dabei folgte ihr ein Unbekannter mit einem Fahrrad und sprach sie an, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit. Während des Wortwechsels griff sich der Mann das Mobiltelefon der 16-Jährigen, welches sich in einer Umhängetasche befand. Als die Jugendliche den Diebstahl bemerkte, hielt sie sich am Gepäckträger des Fahrrades des Unbekannten fest. Dabei kamen beide zu Fall, wobei die 16-Jährige leicht verletzt wurde. Der Dieb gab ihr jedoch das Handy zurück und flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad.

Von dem Unbekannten fehlt bisher jede Spur. Die 16-Jährige beschrieb den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß. Er sprach gebrochen Deutsch, hatte dunkle Hautfarbe, dunkles, kurzes Haar und Bart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, blauen Jeans. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Döbeln entgegen. (DA)

zur Startseite