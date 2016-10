16-Jährige aus Betreuungseinrichtung in Klitten verschwunden Die Polizei sucht nach der Vermissten und bittet um Hilfe. Sie ist möglicherweise in Gefahr.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Samantha Zöllmann. © Polizei

Boxberg. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche einer vermissten Jugendlichen. Die 16-jährige Samantha Zöllmann hat am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ihre Betreuungseinrichtung im Boxberger Ortsteil Klitten verlassen. Ihr Aufenthaltsort ist gegenwärtig unbekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und ihr Leben in Gefahr ist.

Die Jugendliche ist etwa 174 cm groß, von schlanker Gestalt und hat langes, blondes Haar. Meist trägt sie es zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Ihre Arme sind vernarbt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine hellgraue Jogginghose, eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe.

Die Polizei sucht dringend Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Weißwasser auch telefonisch unter der Rufnummer 03576 262-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

