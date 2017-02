16 Großenhainer haben nicht gezahlt Insgesamt waren 441 Flächeneigentümer aufgerufen, ihren finanziellen Anteil für die Innenstadtsanierung beizutragen.

Der nächste Kostenbescheid weist keinen Rabatt aus – Stadtbaudirektor Tilo Hönicke. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Bis Ende 2016 haben 16 Großenhainer, die im Sanierungsgebiet Innenstadt Grundstücke haben, ihren Sanierungsbetrag nicht bezahlt. Einer hat offenbar zu wenig überwiesen, das könne auch ein Versehen sein, so Stadtbaudirektor Tilo Hönicke. Da gibt es noch einmal ein Gespräch. Die anderen 16 müssen nun mit einem Kostenbescheid ohne den 20-prozentigen Rabatt rechnen, der notfalls auch gerichtlich durchgesetzt wird. Das erklärte Tilo Hönicke vorm Stadtrat auf Anfrage von Kai-Uwe Schwokowski. Der Sanierungsvermerk wird übrigens ab der Aufhebung der Satzung zum Sanierungsgebiet Ende des Jahres aus dem Grundbuch gelöscht – wenn die Wertsteigerung bezahlt ist.

Insgesamt mussten 441 Grundstückseigentümer im inneren Stadtkern zahlen. Das Ziel der Stadt war es, möglichst viele Eigentümer für diese Variante zu gewinnen, denn von der vorzeitigen Ablösung profitieren beide Seiten. Die Grundstückseigentümer reduzierten so ihre finanzielle Belastung. Die Stadt vermindert ihren Verwaltungsaufwand und erhält frühzeitig Einnahmen, die wiederum in das Sanierungsgebiet fließen können, so wie in die Umgestaltung der Wallanlage im Bereich Weber-Allee. Mit dem Projekt will die Stadt Großenhain auch zeigen, dass es sich im Sinne der Stadt lohnt, das Verfahren zügig und ordentlich über die Bühne zu bringen.

Der Grund, dass überhaupt ein solcher Betrag erhoben wird, ist das erste Sanierungsgebiet, das die Stadt nach der Wende ausrief. Es war 1992 der erste große städtebauliche Streich. Die Innenstadt wurde über Nacht ein großzügig gefördertes Sanierungsgebiet. Seit 1993 floss so neben Geld des Landes viel Geld vom Bund insgesamt 29,5 Millionen Euro, um das DDR-Erbe zu beseitigen. Straßen, Fußwege, Grün, Fassaden, die Umstellung der Kohlefeuerung auf Öl, Gas oder Elektroheizung, all das wurde seit damals gemacht. Was aber da schon per Grundbucheintrag bei jedem Einzelnen, der privat an Fördermittel wollte, mit Verweis auf Paragraf 154 Baugesetzbuch vermerkt wurde: Die privaten Grundstückseigentümer müssen dafür irgendwann zahlen. Und irgendwann war jetzt.

Aber auch die Grundstückseigentümer, die keine private Förderung in Anspruch genommen haben, müssen zahlen. Wer wie viel löhnen muss, hängt von mehreren Faktoren ab: Wo liegt das Grundstück? Wie groß ist es? Teuerste Lage sind Haupt- und Frauenmarkt mit 6,51 Euro pro Quadratmeter. Die Grünflächen an der Wallanlage sind mit 1,61 Euro ausgepreist. Die Ausgleichsbeträge sind der Preis dafür, dass der Wert der Grundstücke gestiegen ist.

