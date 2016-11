154 000 Euro für die Partnerschaft Die Partnerstädte Coswig und Lovosice in Tschechien starten in die neue Förderperiode. Das nötige Geld dafür wurde bewilligt.

Laut Stadtverwaltung sollen 18 Bürgerbegegnungen damit finanziert werden. Als Erstes treffen sich am Freitag und Sonnabend je 25 Vertreter der Städte und Stadträte sowie der Einrichtungen und Vereine. In einem Workshop in der Casa Bohemica werden sie einige Themen kennenlernen, zu denen ihre Partnerstadt ungewöhnliche oder originelle Lösungen gefunden hat.

Ab April gibt es wieder einen Schüleraustausch, 2018 und 2019 ein Sprachferienlager. Geplant ist auch wieder ein Fußballturnier. Und ganz kleine Kinder verbringen mit ihren Eltern eine deutsch-tschechische Familienfreizeit. Jüngere und ältere Erwachsene hingegen wandern oder radeln zusammen oder feiern gemeinsam auf dem Lovosicer Stadtfest.

„Bei der Organisation werden mehrere Einrichtungen und Vereine aktiv beteiligt sein. So soll unsere Städtepartnerschaft immer stärker von den Bürgern selbst getragen werden“, so Stadtsprecherin Ulrike Tranberg. (SZ/pz)

