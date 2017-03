150 000 Tonnen Wasser in einer halben Stunde Weil auf den Feldern miserabel gewirtschaftet wird, muss die Gemeinde teure Vorkehrungen gegen Starkregen treffen.

So sah am 16. März ein riesiges, etwa 300 Hektar großes Feld der Saubachtaler Agrar AG bei Klipphausen aus. Aufgenommen vom Rand des Fritz-Hollweg-Rings, einer Eigenheimsiedlung. Wenn Starkregen kommt, kommt der Schlamm bis in die Grundstücke.

Dieter Schneider, Bauamtsleiter der Gemeinde Klipphausen.

Bis zum Horizont nichts als Acker, aus dem die Spitzen einer Getreidesaat sprießen. Das Feld am Nordrand von Röhrsdorf zieht sich rund 1,6 Kilometer weiter noch oben, in der Breite misst es etwa zwei Kilometer. Alles in allem sind das drei Quadratkilometer oder 300 Hektar. Auf dem Satellitenbild wird die Fläche durch keinen Feldweg, keine Baumgruppe, keine Hecke gestört. Und diese stören auch die Wassermassen nicht, wenn Starkregen fällt. Die Getreidehalme oder Maisstängel oder Rübenköpfe können das Wasser nicht aufhalten und so rauscht es denn ins Tal. Das hat die Eigenheimsiedlung am Fritz-Hollweg-Ring schon mehrmals erleben müssen. „So wie´s kommt, kommt´s runter“, sagt Dieter Schneider, der Klipphausener Bauamtsleiter. „Wenn es wenigstens einen Feldrain geben würde, der das Wasser abbremst und Grünstreifen, dass sich die Sedimente ablagern können.“

Um welche Gewalten es sich handeln kann, rechnet Andreas Wilhelm, selbstständiger Landwirtschaftsberater aus Stauchitz, vor: „Der Klimawandel beschert uns Extremniederschläge, 50 Millimeter in 30 Minuten sind schon punktuell gemessen worden. Das heißt, es fallen 50 Liter Regen pro Quadratmeter, das ergibt auf 100 Hektar 50 000 Tonnen Wasser in einer halben Stunde!“ Was den Schlag nördlich von Klipphausen betrifft, so würden hier in einer halben Stunde im Extremfall 150 000 Tonnen Wasser anfallen. Die würden natürlich nicht alle in eine Richtung fließen, aber sie verdeutlichen doch, um welche Massen und Gewalten es hier geht.

Dass diese Rechnung nicht übertrieben ist, bestätigt Bauamtschef Schneider: „ Wir haben teilweise 100 Liter Regen auf den Quadratmeter in der Stunde gehabt.“ Genauso viel, wie Andreas Wilhelm angeführt hat. Durch die letzten Starkregen hatte die Gemeinde Klipphausen Schäden von mehr als vier Millionen Euro zu beklagen, sagt der Bauamtsleiter.

Wiederholt hat es auch den alten Dorfkern von Röhrsdorf getroffen. Immer wieder ist er nach Starkregen überschwemmt worden, weil der kleine Regenbach die Wassermassen nicht fassen und nicht ableiten kann. Nun will die Gemeinde etwas dagegen unternehmen. „Das meiste Wasser kommt am Katzenbusch runter“, auf der anderen Seite des Dorfes, sagt Dieter Schneider. Dort angekommen, zeigt er auf ein Feld, das nicht viel kleiner als das vorige ist. Und wieder ist weit und breit nichts auf dem Acker zu sehen, was das Wasser in irgendeiner Weise aufhalten könnte.

Damit das Dorf künftig besser geschützt ist, will die Gemeinde hier ein Rückhaltebecken bauen. Das bietet sich insofern an, als direkt am Katzenbusch eine natürliche Senke vorhanden ist. Für den Bau rechnet Dieter Schneider mit Kosten zwischen 300 000 und 500 000 Euro.

Es sei nirgendwo gesetzlich geregelt, dass die Gemeinde die Bodeneigentümer verpflichten könnte, etwas gegen die Erosion zu tun und nicht nur die durch Wasser, sondern auch durch Wind, erklärt er. Auf SZ-Nachfrage beim Landwirtschaftsministerium in Dresden bestätigt Pressesprecher Frank Meyer: „Eine Anordnung von Maßnahmen zum vorsorgenden Erosionsschutz ist nicht möglich.“ Das Bodenschutzrecht ermächtige nicht zu solchen Maßnahmen. Allerdings, so der Sprecher, würde es eine ganze Palette an Regelungen geben, die die Bodeneigentümer sehr wohl in die Pflicht nehmen würden. „Jeder Landeigentümer und Landbewirtschafter hat selbst – ohne behördliches Einschreiten – die gesetzliche Pflicht, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können“, so steht es in Paragraf 7 des Bundesbodenschutzgesetzes. Und: „Sind Schäden am Boden bereits entstanden, besteht eine Sanierungspflicht.“

Insofern gebe es sehr wohl die Verpflichtung für die Landeigentümer und Landbewirtschafter, selbst nachhaltige Maßnahmen gegen Bodenerosion zu ergreifen – „das kann auch das Anlegen von Grünstreifen, Ackerrandstreifen, Hecken und Gehölzstreifen sein“. Und gemäß Paragraf 29 des Sächsischen Wassergesetzes haben Bodeneigentümer oder Nutzungsberechtigte „gegen die bodenabtragende Wirkung wild abfließenden Wassers geeignete Maßnahmen zu treffen“.

Allein, ein Blick, nicht nur auf die Felder rund um Röhrsdorf, zeigt, dass sich weder die Landbesitzer, also die Landverpächter, noch die Landpächter, also in aller Regel die großen Genossenschaften und einige Einzellandwirte, um diese Festlegungen scheren. Wäre es anders, würden die Felder anders aussehen und es würde nicht immer wieder zu Überflutungen mit Wasser und Schlamm kommen. Dabei schädigen die Landeigentümer nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch sich selbst. Ministeriumssprecher Meyer: „Bodenerosion stellt einen schleichenden Verlust der Ertragsfähigkeit und damit auch einen schleichenden Wertverlust der betroffenen Ackerfläche dar. Es liegt daher schon im Eigeninteresse der Eigentümer als Verpächter, in ihren Pachtverträgen die Anwendung wirksamer Erosionsschutzmaßnahmen zu regeln und die Einhaltung dann auch zu kontrollieren.“

