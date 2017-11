15 000 Euro Schaden bei Wildunfall Auf der A 17 kollidierte ein Mercedes mit einem Wildschwein. Das Tier verendete. Die Autoinsassen blieben unverletzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Mercedes erlitt wahrscheinlich Totalschaden. © Marko Förster Der Mercedes erlitt wahrscheinlich Totalschaden.

Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.

Die Front des Wagens ist schwer beschädigt.

Ein Wildunfall ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, auf der Autobahn A 17 in Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Pirna und Heidenau. Ein schwarzer Mercedes C-Klasse aus Tschechien (Fahrer 56 Jahre) kollidierte mit einem Wildschwein, welches mitten auf der Fahrbahn stand. Nachdem das Tier mit Fahrzeug zusammengestoßen war, wurde es nach links auf den Mittelstreifen geschleudert. Das Schwein verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer und seine Frau blieben unverletzt.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Sachschaden beträgt mindestens 15 000 Euro, möglicherweise erlitt der Mercedes, Baujahr 2015, Totalschaden, da bei dem Zusammenstoß beide Airbags auslösten, die Frontscheibe kaputt ging und erheblicher Schaden am Wagen entstand.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war der Standstreifen gesperrt. Kurz vor Mitternacht holte ein tschechischer Abschleppdienst den Mercedes ab. (mf)

zur Startseite