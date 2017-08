1 500 Unterschriften für Natur- und Umweltschule

Derzeit nur geduldet: die Freie Grundschule auf dem Manfred-von-Ardenne-Ring © Sven Ellger

Erst am Sonntag wurde die Petition auf der Internetplattform „open petition“ hochgeladen, bereits am Mittwoch waren fast 1 500 Unterschriften zusammengekommen.

Der Erhalt der Natur- und Umweltschule (NUS) scheint nicht nur den Eltern der dort lernenden Grundschüler am Herzen zu liegen. Derzeit wird die Freie Grundschule auf dem Manfred-von-Ardenne-Ring von der Sächsischen Bildungsagentur (SBA) nur geduldet. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen wird über die dauerhafte Genehmigung verhandelt. Vorwurf der SBA: Die Schüler seien durch den vorwiegend im Wald stattfindenden Unterricht gefährdet, der Lehrplan der NUS entspreche nicht den Anforderungen. Gegen diese Anschuldigungen wird an diesem Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr vor dem Sächsischen Landtag demonstriert. (SZ/sag)

