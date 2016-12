1 500 Liter Glühwein bei Tannert-Weihnacht

Den Sebnitzer Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende haben laut Stadtmarketing über 3 000 Gäste besucht. Die Veranstalter ziehen damit ein positives Fazit des Markts, der zum bereits vierten Mal als „Tannert-Weihnacht“ gefeiert wurde, in Erinnerung an Scherenschnittkünstler Adolf Tannert. „Wir blicken zurück auf das vierte Jahr eines rundum gelungenen Konzeptes“, erklärt Tina Sauer vom Sebnitzer Stadtmarketing. Das bestätigten auch die Ergebnisse einer durchgeführten Befragung. Über 80 Prozent der Besucher waren demnach mit dem gastronomischen Angebot, der weihnachtlichen Atmosphäre und dem Bühnenprogramm vollends zufrieden. Den kulturellen Höhepunkt bildete der Auftritt von Conny Borgwardt und Sebastian Lüdtke, die die Besucher mit klassischen und modernen Weihnachtsliedern in Feststimmung versetzten. An den drei Tagen gingen insgesamt mehr als 1 500 Liter Glühwein über die Theken. (SZ/dis)

