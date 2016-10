1500 Euro für Brandopfer gesammelt Die Band Second Straits hat Hilfe organisiert. Mit Erfolg.

Die Band Second Straits, hier bei einem Auftritt im Schweizerhaus in Niederstriegis, hat für die Brandopfer gesammelt. © André Braun

Als es am 30. September in einem Haus an der Straße des Friedens brannte, ging die Wohnung von Maik Pönitz, einem Mitglied der Band Second Straits, in Flammen auf. Die Hobby-Musiker haben noch am gleichen Tag eine Spendenaktion für die Brandopfer gestartet. „Am Wochenende hatten wir bei einem Konzert im Hainichener Ratskeller eine Spendenbox aufgestellt“, sagte Bandmitglied Frank Morgenstern. Maik Pönitz war beim Konzert mit dabei. „Er hat nicht abgesagt und wollte sich für die große Hilfe bedanken. Es waren einige der Helfer beim Konzert“, sagte Morgenstern. Insgesamt seien 1 517 Euro zusammengekommen, die jetzt auf das Spendenkonto der Stadt Döbeln überwiesen werden. Die Stadt hatte das Konto einige Tage nach dem Brand eingerichtet. Mit Stand gestern sind darauf 490 Euro eingegangen, sagte Kämmerer Gerd Wockenfuß. „Es haben neun Personen zwischen 20 und 100 Euro gespendet.“

Eine private Initiative hatte schon Kleidung, Möbel und Einrichtungsgegenstände für die betroffenen acht Mietparteien des Hauses gesammelt. Die Mieter können erst einmal nicht zurück. Derzeit werde mit dem Gutachter geklärt, wie es mit dem Haus weitergeht, sagte Inhaber Felix Wesolowska. „Vielleicht läuft es auf einen Totalschaden hinaus.“ Beim Löschen des Brandes im Dachgeschoss sei das Wasser durch die Wohnungen bis in den Keller gelaufen.

zur Startseite