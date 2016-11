1 500 Besucher im Stones Pavillon Zur Romantica feiert Bautzens jüngstes Museum seinen ersten Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es eine literarische Neuheit.

Im Stones Pavillon gibt es viele Sammlerstücke. © Uwe Soeder

Seit einem Jahr kann man im Stones Pavillon Sammlerstücke und Geschichten rund um die Rolling Stones bestaunen. 1 500 Besucher haben sich in dieser Zeit in den Räumen des Theater-Parkhauses an der Äußeren Lauenstraße 25 umgeschaut, berichtet Kerstin Träger von der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen (BBB). „Wir freuen uns auf weiterhin viele gespannte Gäste für dieses Kleinod in Bautzens Innenstadt“, fügt die BBB-Sprecherin hinzu.

Kurator der Schau ist Olaf Böhme. Der eingefleischte Stones-Fan hat mehr als Hundert Konzerte der englischen Rockband besucht und auch den kleinsten Schnipsel, der etwas mit den verrückten Musikern zu tun hat, sorgfältig verwahrt. Diesen Sonnabend lädt der Pavillon von 16 bis 22 Uhr zu seiner Geburtstagsfeier ein. Dann will Böhme ein neues Buch über die Kultband vorstellen. Dieses hat er gemeinsam mit dem hessischen Stones-Fan Gerd Coordes verfasst. (SZ/ma)

