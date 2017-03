150 Stellplätze bis zum Sommer Am Uttendörferweg in Herrnhut ist die Winterpause vorbei. Für den neuen Parkplatz stehen noch zahlreiche Arbeiten an.

Nach der Winterpause laufen die Arbeiten an dem neuen Parkplatz am Uttendörferweg in Herrnhut jetzt wieder in vollem Gang. Wie die Stadt mitteilt, sind in den vergangenen Tagen umliegende Bäume verschnitten und das Mineralgemisch für den Unterbau noch einmal verdichtet worden. Der Parkplatz wird aus zwei Bereichen bestehen, einer mit Ökopflaster befestigten Fläche und einem Erweiterungsparkplatz mit Schotterrasen. Derzeit setzen die Arbeiter die restlichen Bordsteine im Bereich der befestigten Fläche. Im Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen und zahlreiche neue Stellflächen für Gäste und Einwohner zur Verfügung stehen.

Die Stadt hatte sich für den Bau eines neuen Parkplatzes auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes entschieden, weil eine andere Parkmöglichkeit weggefallen war: das Gelände am Zinzendorfplatz, auf dem heute die Förderschule steht. Im Juli vergangenen Jahres begannen deshalb die Arbeiten am Uttendörferweg. Unter anderem wurde der Unterbau mit Regenwasserkanälen und der Schicht aus Mineralgemisch hergestellt und der künftig befestigte Bereich mit Bordsteinen eingefasst.

Viele Arbeiten stehen für die kommenden Wochen und Monate aber noch an: Pflaster muss verlegt, die Zufahrt zum Parkplatz ausgehoben und befestigt werden. Außerdem plant die Stadt, für die Gäste eine Infotafel sowie Tische und Bänke aufzustellen. Sind diese Arbeiten geschafft, wird der erste, der nördliche Bereich, für die Nutzer zur Verfügung stehen. Danach gehen die Arbeiten am südlichen Teil, dem Erweiterungsplatz, weiter. Herrnhuts Bauamtsleiterin Ute Hähnel kündigt außerdem an, dass zahlreiche Bäume, Sträucher und andere Pflanzen gesetzt werden. Insgesamt sollen 150 Stellflächen entstehen. (SZ)

zur Startseite