150 Notrufe binnen fünf Stunden Während Sturmtief „Friederike“ in der Region tobte, glühten bei der Polizeidirektion die Telefondrähte. Eine Reihe Unfälle hat sich durch den Orkan ereignet.

Bautzen. Sturmtief „Friederike“ hat am Donnerstag die Polizei an ihre Grenzen gebracht. Weit mehr als 150 Notrufe sind binnen fünf Stunden am Nachmittag und -abend im Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz eingegangen. Weitere 152 Notrufe konnten trotz Verstärkung der entgegennehmenden Beamten aufgrund der Vielzahl der Anrufe nicht bearbeitet werden, teilt Pressesprecherin Madeleine Urban mit.

Umgestürzte Bäume und damit verbundene Straßensperrungen beschäftigten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in den Landkreisen Bautzen und Görlitz vielerorts. Zu 106 Einsätzen rückte allein die Polizei aus. Autofahrer stießen mit querliegenden Bäumen oder anderen Gegenständen zusammen, welche der Sturm sich gegriffen hatte. Straßen mussten beräumt und vorübergehend oder länger gesperrt werden. Schwere Personenschäden gab es nach derzeitigem Stand nicht. Trotz der Vielzahl der Einsätze blieben die Auswirkungen des Sturms aus polizeilicher Sicht noch im Rahmen, schätzt Madeleine Urban ein.

Beispielsweise ist auf der Autobahn an der Abfahrt Burkau ein Peugeot mit einer Plane kollidiert. Diese stammte von einem Laster, den eine Streife auf dem Parkplatz Rödertal entdeckte. Der stürmische Wind hat diese offenbar während der Fahrt abgerissen. Der Schaden an dem Wagen beträgt 1.000 Euro.

In Kindisch kippte ein VW-Transporter auf der S 94 um. Der Fahrer des Crafter blieb unverletzt. Der Schaden schlägt allerdings mit 15.000 Euro zu Buche. Da der Transporter den Verkehr nicht behinderte, wurde die Bergung auf Freitag angesetzt.

Mit einem liegenden Baum ist ein Pkw auf der B 96 zwischen Königswartha und Bautzen zusammengestoßen. Der Schaden beträgt hier 4.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Gefährlich war die Bergung eines VW-Transporters auf der B 115 in Sandschenke bei Niesky. Der Crafter war mit einem Ast kollidiert. Der Sachschaden lag zwar nur bei 1.000 Euro, jedoch drohten weitere Bäume in dem Bereich umzufallen. Die Straßenmeisterei Niesky nutzte einen Schneepflug, um das restliche Geäst von der Fahrbahn zu schieben.

Durch Glassplitter leicht verletzt wurde ein Autofahrer, der auf der B 156 zwischen Uhyst und Lieske gegen einen umgefallenen Baum gefahren ist. Der Schaden an seinem Auto beträgt 4.000 Euro, und es war nicht mehr fahrbereit. Eine ärztliche Behandlung des Fahrers war allerdings nicht erforderlich.

