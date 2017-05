150 Kilo Lebensmittel für die Tafel Der Freitaler Verein hatte zu einer Aktion aufgerufen – und viele mobilisiert.

© dpa

Von der Küchenrolle über Babynahrung bis hin zum Doseneintopf: Nach der Aktion „Eins mehr hilft sehr“ am vergangenen Freitag zieht die Freitaler Tafel eine positive Bilanz. „Die Leute haben mehr gespendet als wir erwartet haben“, sagt Tafel-Chefin Karin Rauschenbach. Zusammengekommen sind 15 Kisten mit Lebensmitteln, jede von ihnen etwa zehn Kilo schwer, schätzt sie. „Im Namen der Bedürftigen bedanken wir uns für die tollen Lebensmittel.“ Für die Kunden der Tafel sei es ein Zeichen von Wertschätzung, auch mal Lebensmittel zu bekommen, die sonst nicht abgegeben werden und kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind. Der Essensanbieter Sodexo hatte am Freitag die Kunden den Rewe-Marktes in Deuben aufgerufen, ein Lebensmittel-Produkt ihrer Wahl mehr zu kaufen und der Tafel zu spenden. Schüler machten die Kunden vor dem Markt auf die Aktion aufmerksam. Die Tafel hat in der Dresdner Straße in Deuben eine Anlaufstelle. Die Aktion hatte Sodexo in der Vergangenheit auch schon für die Dresdner Tafel gestartet. (SZ/cb)

