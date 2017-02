150 000 Legosteine warten Den größten Indoor-Spielplatz dieses Winters gibt es ab Donnerstag in der Stadt. Vier Tage lang können Kinder bauen.

Malik und Julia bauen in der evangelischen Tagesstätte „Herrmannstift“ gern mit den bunten Plastiksteinen. Bei den Bischofswerdaer Lego-Tagen gibt’s über 150 000 dieser Bausteine. © Steffen Unger

Das Gemeindehaus der Evangelisch-Lutherischen Kirche wird ab Donnerstag zum wahrscheinlich größten Spiel- und Bauplatz dieses Winters in Bischofswerda. Unter dem Motto „Mit Martin auf Entdeckertour“ können Kinder nach Herzenslust mit Legosteinen bauen und dabei ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen.

Das Evangelische Jugendwerk Glauchau-Rochlitz wurde als Partner für diese Aktion gewonnen. Es kommt mit 35 prall gefüllten Kisten und Koffern nach Bischofswerda. Darin sind über 150 000 Legosteine in unterschiedlichen Farben, Formen und Größen. „Da findet garantiert jeder der kleinen Baumeister die passenden Steine“, sagt Kantor Samuel Holzhey. Er organisiert das viertägige Event gemeinsam mit den Gemeindepädagoginnen Gabriele Schulze und Christine Förster. Willkommen ist jedes Kind – egal, ob seine Eltern einer christlichen Kirche angehören oder nicht. Fürs Baumaterial und einen Bauarbeiterimbiss zahlt man einen Euro pro Kind und Tag. Spaß garantiert.

Besichtigung am Sonntag

Jeder Tag beginnt mit einer kurzen Einführung, bei der die Kinder altersgerecht einiges über Martin Luther und die Reformation erfahren. Dann geht’s an die bunten Plastikbausteine. Was dabei an den drei Tagen entsteht, kann am späten Sonntagvormittag besichtigt werden. Samuel Holzhey: „Nach einem Familiengottesdienst in der Kreuzkirche (Beginn 9.30 Uhr) sind alle zur Baustellenbesichtigung mit Brunch ins Gemeindehaus eingeladen.“

Vor anderthalb Jahren waren die Gäste aus Mittelsachsen schon einmal in Bischofswerda zu Gast. Damals bauten fast 40 Mädchen und Jungen gemeinsam an einer biblischen Stadt. So entstanden Gebäude zu Geschichten über einen Gelähmten, der geheilt wurde, und vom jüdischen Zollpächter Zachäus, der Jesus begegnete. Häuser, ein Schiff und viele andere Dinge bauten die Kinder mit viel Liebe zum Detail auf die Plastikplatten. Was entstanden ist, konnte sich zum Abschluss des Projektes sehen lassen. Die kleinen Baumeister waren begeistert. So sehr, dass ihre Eltern Mühe hatten, ihre Sprösslinge am Abend zum Heimgehen zu bewegen. Das könnte diesmal wieder so werden. (SZ/ir)

Kirchgemeindehaus Bischofswerda, Kirchplatz 2. Gebaut werden kann am Donnerstag und Freitag jeweils von 14.30 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend 14 bis 18 Uhr.

