15 Verkehrstote im Landkreis

Das wiederum ist die wirklich schlechte Nachricht: Nie krachte es seit 2010 so oft auf unseren Straßen wie im vergangenen Jahr. Statt weiter von einer Beruhigung des Straßenverkehrs berichten zu können, ist für Polizei und Kommunen dieser Trend plötzlich durchbrochen. Die Polizeidirektion Görlitz meldete 2016 für die Oberlausitz 15 Verkehrstote. Sechs davon starben in der Region zwischen Weißwasser und Niesky. Das ist die traurige Chronik:

Offizielle Zahlen zum vergangenen Jahr kann die Polizeidirektion Görlitz voraussichtlich erst im März nennen. Dennoch dürfte sich an der Tendenz der vom Statistischen Landesamt begleiteten Angaben kaum etwas ändern. Das betrifft auch die Tendenz der bei Unfällen in der Region verletzten Personen. Im gesamten Kreis Görlitz sind bis Ende November 979 Personen bei Unfällen verletzt worden. Im gesamten Vorjahr sind es 956 Verletzte gewesen. 2015 wurden dabei im Revierbereich Weißwasser 145 Personen leicht und 46 Personen schwer verletzt. „Wir gehen davon aus, dass die Zahlen für das Jahr 2016 im Bezug zu den Schwerverletzten steigen und zu den Leichtverletzten etwa im selben Niveau bleiben werden“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage der SZ mit.

Überschatteten Sterbefälle bisher eine eher unauffällige Statistik der Verkehrsunfälle, lässt diesmal die Fülle der polizeilich aufgenommenen Unfälle aufhorchen. So nahmen die Beamten des auch für Niesky mit zuständigen Polizeireviers Görlitz über 2900 Unfälle auf, wesentlich mehr als in den Jahren zuvor. Für die Region um Weißwasser erwartet die Polizeidirektion einen leichten Rückgang der Zahlen in der Verkehrsunfallstatistik, ohne jedoch Details zu nennen. 2015 kam es im Revierbereich Weißwasser zu 1390 Unfällen.

Die Todesmeldungen weisen in ihrer Unterschiedlichkeit weder auf Unfallschwerpunkte noch auf vorbeugende Möglichkeiten hin. Auffallend unterschiedlich ist dabei: Das leidvolle Geschehen konzentrierte sich vor allem auf die erste Jahreshälfte, das war in den Vorjahren anders.

Ursachenforschung: Falsches Tempo und Vorfahrtfehler begünstigen Unfälle

Möglicherweise erweist sich für diese Entwicklung als negativ, dass die Polizei ihre 2013 getroffene Schlussfolgerung nicht weiter durchsetzte, dass sich „häufige Verkehrskontrollen positiv auf das Unfallgeschehen auswirken“. Wie wichtig solche Kontrollen sind, zeigen allein schon die Hauptunfallursachen: unangepasste Geschwindigkeit, Missachtungen der Vorfahrt, Nichteinhalten von Sicherheitsabständen, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot sowie Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Mit je rund 25 Prozent sind die Altersgruppen der über 65-Jährigen und der 18- bis 24-Jährigen daran beteiligt. Bei rund 50 Unfällen sind Alkohol oder Drogen im Spiel, allerdings bei keinem einzigen der tödlichen Unfälle.

Zur Vollständigkeit der Unfallursachen gehört auch die Zunahme von Wildunfällen. Jedes Jahr rücken die Beamten des Polizeireviers Görlitz zu rund 500 solchen Fällen aus, zunehmend auch in den innerstädtischen Gebieten. In und um Weißwasser sind 2015 insgesamt 435 Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung passiert und die Polizeidirektion geht davon aus, dass die Zahl für 2016 auf einem ähnlichen Niveau liegt. Insgesamt zeigt der Unfallkalender weiterhin ein diffuses Auf und Ab. Die meisten Unfälle ereigneten sich auf trockenen Straßen, nur in 20 Prozent spielt Nässe, in nur zwei Prozent Glätte eine Rolle. Unfallschwächste Monate waren von Januar bis März, Unfallschwerpunkt der Dezember. Die Monate Mai, Juni, Juli und November ragen mit den meisten verletzten Personen heraus.

Relativ gleich blieb die Verteilung der Unfälle auf Wochentage und Tageszeiten. Am wenigstens mussten auch 2016 die Polizisten an Sonntagen zu Unfallaufnahmen gerufen werden.