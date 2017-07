15 Schüler erhalten Abitur mit Traumnote An Gymnasien in Zittau und Löbau haben jeweils drei Schüler den Top-Abschluss geschafft.

Besser als hier sahen die Zeugnisse der meisten Abiturienten aus – bei einigen viel besser. © dpa

Im Landkreis Görlitz haben 15 Abiturienten eine 1,0 auf ihren Zeugnissen stehen. Darüber hat das Kultusministerium informiert. Am Christian-Weise-Gymnasium in Zittau und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Löbau haben jeweils drei Schüler diesen besonderen Abschluss geschafft. Jeweils einmal die Bestnote im südlichen Landkreis ist am Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf, an den Evangelischen Zinzendorfschulen in Herrnhut und an der Schkola in Ebersbach vergeben worden. Auch die beiden Görlitzer Gymnasien haben jeweils zwei 1,0-Abiturienten, in Niesky und am Beruflichen Schulzentrum in Görlitz schaffte es jeweils ein Schüler.

Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth gratuliert den 273 Schülern, die in diesem Jahr die Traumnote erreicht hatten. Sie haben im Landtag eine Ehrenplakette aus Meißner Porzellan überreicht bekommen. Die meisten von ihnen haben ihre Hochschulreife an einem allgemeinbildenden Gymnasium abgelegt, insgesamt 30 an einem Beruflichen Gymnasium oder einer Fachoberschule, hieß es. (SZ/abl)

zur Startseite