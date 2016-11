15 Schafe bei Biehain getötet Schäfer Uwe Wiedmer geht davon aus, dass seine Herde Wölfen zum Opfer fiel. Die Wut über den Verlust ist groß.

Schäfer Uwe Wiedmer mit seinen Schafen im Stall. Wölfe haben der Schäferei Wiedmer in Kaltwasser schon wiederholt geschadet. Zuletzt haben sie Sonntagnacht 15 Schafe auf einer Koppel in Biehain gerissen. © André Schulze

Als Peter Gareis morgens an die Weide bei Biehain kommt, sieht es so aus, als seien die Schafe ausgerissen. Weit und breit kein Tier zu sehen. Er holt den Schäfer Uwe Wiedmer, den er gerade vertritt. Denn Uwe Wiedmer hat vor einigen Monaten einen Herzinfarkt erlitten und muss sich schonen. Deshalb hilft ihm Peter Gareis aus. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, das Loch im Zaun zu finden.

Je weiter die beiden auf die Weide vordringen, desto gespenstischer wird das Bild, das sich ihnen bietet. „Über zwei Hektar verteilt haben wir die Kadaver gefunden“, sagt Uwe Wiedmer. Neun Schafe sind tot, drei weitere müssen eingeschläfert werden. Ein dreijähriger Zuchtbock und elf Einjährige sind zunächst betroffen. Das bedeutet einen Schaden von rund 2 000 Euro für den Schäfer. Er geht davon aus, dass seine Schafe von Wölfen gerissen wurden.

Vermutlich stammten die Raubtiere aus dem Biehainer Rudel. Das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz erläutert, dass dieses Rudel zum ersten Mal im Jahr 2015 aufgetaucht ist. Im vergangenen Frühjahr hat diese Gruppe Nachwuchs bekommen.

Kaum ein Thema in der Lausitz sorgt für solche Diskussionen wie das Auftauchen der Wölfe. Naturschützer sehen die Rückkehr als Zeichen, dass die Schäden in der Tierwelt durch den Menschen nicht endgültig sind. Aber es gibt auch die Opfer. Wut macht sich besonders bei Uwe Wiedmers Frau Andrea breit. „Jeder tote Wolf wird erwähnt und für schlimm befunden. Aber was ist mit den Opfern?“, schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite.

Opfer sind zunächst die Tiere, die nicht einfach zu schützen sind. Wie Vanessa Ludwig vom Wolfsbüro in Rietschen mitteilt, sei die Koppel mit einem elektrischen Zaun gesichert gewesen, was dem geforderten Schutz entspreche. Die Eindringlinge hat das nicht abgehalten. Für das Verhalten der Wildtiere hat Andrea Wiedmer aber Verständnis. „Ich gehe bei der Kälte ja auch lieber an den Kühlschrank als einkaufen zu fahren“, sagt sie. Aber sie fühlt sich nicht ernst genommen von denjenigen, die den Wolf über ihren Schäfereibetrieb stellen.

Ihrer Forderung, auf einige ausgesuchte Wölfe Jagd zu machen, hat unlängst der Bautzener Landrat Michael Harig beigepflichtet. Wiederholt hat er dazu Anträge an den sächsischen Umweltminister Thomas Schmidt für das Rosenthaler Problemrudel gestellt. Nach EU-Recht dürfte eine solche Ausnahme aber nur möglich sein, wenn die Wölfe vorher länger biologisch beobachtet werden. Dazu gibt es das Beratungszentrum Wolf in Görlitz. Uwe Wiedmer schlägt vor, Gummigeschosse einzusetzen, um die Tiere nicht zu töten, sie aber aus der Nähe der Menschen zu verjagen.

Weil die Wiedmers für ausreichenden Schutz gesorgt haben, können sie damit rechnen, den unmittelbaren Schaden ersetzt zu bekommen. Allerdings kann ihnen niemand die Folgeschäden ersetzen. Ihnen werden für ihre eigene Zucht in Zukunft Tiere fehlen, die sie entweder mit Aufwand großgezogen oder für einen höheren Preis gekauft haben, als diese jetzt noch wert sind. Zudem gibt es beim Schadenersatz für drei Jahre einen Höchstbetrag.

Der Riss hat sich am Montag ereignet. Mittlerweile sind noch drei weitere, schwer verletzte Tiere gestorben. Weitere drei Tiere sind deutlich sichtbar angefallen, aber nicht in Lebensgefahr. Uwe Wiedmer geht von einer großen Gruppe mit ungefähr acht Wölfen aus. „Wir haben 15 Lagerstätten gefunden, bei denen sich die Raubtiere abgelegt haben, um ihre Beute zu fressen“, sagt er. Die Tiere haben mit ihrer Körperwärme erkennbar den Raureif in der Wiese geschmolzen und so Abdrücke mit ihren Körpern hinterlassen. Untersuchungen werden zeigen, wer die Schafe riss.

