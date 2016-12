15 neue Häuser am Arita-Ring Für die Planung und Erschließung weiterer Eigenheime stellt die Stadt 450 000 Euro zur Verfügung.

„Es gibt bereits Interessenten“ – Baudezernent Steffen Wackwitz. © SZ-Archiv/C. Hübschmann

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Weg freigemacht für eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 450 000 Euro. Das Geld dient notwendigen Erschließungsarbeiten für ein Baufeld am Arita-Ring. Die Eile sei geboten, sagte Baudezernent Steffen Wackwitz, da es bereits Interessenten für die geplanten 15 Eigenheimstandorte gebe. Da diese eine gewisse Planungssicherheit haben müssen, wann der Bau beginnen kann, musste nun der schnelle Beschluss her. Die knappe halbe Million wird zunächst aus der Liquiditätsreserve der Stadt abgesichert.

Die Refinanzierung soll dann im Rahmen der Grundstücksvermarktung Zug um Zug aus den Grundstückserlösen realisiert werden. Die Ausschreibung der notwendigen Bauleistungen kann damit noch in diesem Jahr erfolgen. Im nächsten Jahr soll mit dem Geld dann die Erschließung (also Herstellung einer Anliegerstraße, von Stellplätzen, Hausanschlüssen, Straßenentwässerung etc.) beginnen. (SZ/mhe)

