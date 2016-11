15 Millionen Euro für Kitas und Schulen Pirna will etwas für Familien tun – und macht dafür in den kommenden beiden Jahren ordentlich Schulden.

Wird saniert und erweitert: die Copitzer Pestalozzi-Oberschule. © Norbert Millauer

Eine Investition in die Zukunft Pirnas – so warb Oberbürgermeister Klaus Peter Hanke (parteilos) am Dienstagabend bei den Stadträten um ihr Ja zur Finanzplanung der Stadt für die Jahre 2017 und 2018. Der von der Kämmerei erarbeitete Stadthaushalt hat einen Umfang von jährlich rund 70 Millionen Euro. Er beinhaltet große Investitionsvorhaben, verzichtet auf Steuererhöhungen, sieht aber eine deutlich steigende Neuverschuldung von 336 auf 587 Euro pro Kopf vor.

Am Ende bekam der OB die Zustimmung der Räte, nicht aber ohne Debatte und Kritik.

Die Ausgangslage: Große Investitionen, wachsende Verschuldung

Insgesamt plant die Stadt 2017 und 2018 Investitionen in Höhe von rund 28 Millionen Euro, davon sollen allein knapp 15 Millionen Euro in Schulen und Kitas fließen. Auf dem Programm stehen der Kita-Neubau in der Roßmäßler-Straße, die Sanierung und Erweiterung der Pestalozzi-Oberschule, die Erweiterung des Schiller-Gymnasiums, die Sanierung der Diesterweg-Grundschule, die Förderung des evangelischen Schulzentrums, der Turnhallen-Bau an der Grundschule Neundorf und die Sanierungsplanung für die Kita Turmgutstraße. Hinzu kommen die weitere Hochwasserschadensbeseitigung, Geld für das Sanierungsgebiet Königsteiner Straße, die Friedenspark-Neugestaltung und Investitionen in die Stadtteil-Entwicklung. Um dieses große Paket zu stemmen, muss die Stadt zum einen ans Ersparte, zum anderen so viel neue Kredite aufnehmen wie schon lange nicht mehr. Pirna will sich bis 2018 knapp 13 Millionen Euro frisches Geld von den Banken leihen.

Zudem steigen die Personalkosten im Rathaus kräftig. Unter anderem sind fünf neue feste Stellen bei der Feuerwehr und fünf in der Stadtverwaltung geplant.

SPD-Stadtrat Ulrich Kimmel wies darauf hin, dass der frühere Oberbürgermeister Markus Ulbig (CDU) die Verwaltung auf 185 Stellen verschlankt hatte, mit dem neuen Haushalt 2018 soll sie nun wieder auf 218 Stellen wachsen. „Das“, so Kimmel, „lässt sich den Bürgern kaum vermitteln.“ Er mahnte eine spürbare Qualitätsverbesserung der Verwaltungsarbeit an.

Die Debatte: Geld sparen dank Nicht-Abriss

40 000 Euro mehr für Spielplätze, 40 000 Euro mehr für Radwege im Jahr – dieses Hauptanliegen seiner Fraktion stellte CDU-Stadtrat Frank Ludwig in den Mittelpunkt seiner Anträge zum Haushalt. Der Vorschlag, woher das Geld kommen soll, hatte bereits im Vorfeld für kontroverse Debatten in der Stadt gesorgt. Die CDU regte an, die Stadtverwaltung zu verschlanken, indem das städtische Denkmalamt aufgelöst, und dessen Aufgaben an den Landkreis übertragen werden. Laut Stadtkämmerin Birgit Erler brächte das unterm Strich eine Einsparung von 97 000 Euro pro Jahr. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke warb bei den Räten allerdings eindringlich darum, das Amt im Sinne der Bürgerfreundlichkeit im Rathaus zu belassen. „Wir zwingen Denkmal-Eigentümern doppelte Wege auf“, so Hanke.

Der CDU-Antrag scheiterte letztlich im Rat, da Linke, SPD/Grüne und Freie Wähler sich für einen Erhalt des Denkmalamts aussprachen. Trotzdem blieb die Diskussion sachlich – und die CDU kam mit der Unterstützung von Linken und SPD doch noch zu ihrer gewünschten Aufstockung der Etats für Spielplätze und Radwege. Die Linke nämlich hatte angeregt, mit 100 000 Euro jährlich das Essen an Grundschulen zu stützen. Das wollte die Ratsmehrheit so pauschal nicht, griff aber die in diesem Zusammenhang gemachte Spar-Idee der Linken dankbar auf. Deren Fraktionsvorsitzender Tilo Kloß hatte vorgeschlagen, auf den mit insgesamt 120 000 Euro veranschlagten Abriss des alten Gasspeichers zu verzichten, der in der Kleingarten-Anlage an der Siegfried-Rädel-Straße steht. Das fanden auch die anderen Räte in Ordnung, sodass die Stadt diesen Wunsch der Kleingärtner nun weitere Jahre vor sich herschiebt. Das freiwerdende Geld wird in Radwege und Spielplätze gesteckt.

CDU-Fraktionschef Frank Ludwig beantragte zudem, dass aus dem Betrag auch 3 000 Euro Zuschuss für die Stelle des Flüchtlingskoordinators bei der Diakonie Pirna und 3 000 Euro fürs Maibaumsetzen auf dem Markt fließen sollen. Bevor sich daraus eine peinliche Situation entwickeln konnte – der Diakonie-Koordinator sitzt im Stadtvorstand der CDU und das Maibaumsetzen wird vom CDU-nahen Verband der Selbstständigen veranstaltet – stoppte Ralf Wätzig von der SPD die Diskussion mit dem Vorschlag, dieses Geld wie üblich auf Haushaltspositionen zu verteilen.

3 000 zusätzliche Euro gehen nun in den Kultur-, 3 000 in den Sozial-Etat. Die Diakonie und der Verband der Selbstständigen können sich um das Geld bewerben, wie alle anderen Pirnaer Vereine und Verbände auch. Zusätzlich wird auf Antrag der Linken das Budget Jugend um 5 000 Euro aufgestockt, um ein Jugendbeteiligungskonzept zu erarbeiten.

Das Ergebnis: Stadt kann ihre Projekte anpacken

Insgesamt verlief die Haushaltsdebatte im Rat – im Gegensatz zu manch vorheriger – sehr sachlich, was auch daran gelegen haben mag, dass die Stadtverwaltung den Räten zwei Monate Zeit gab, sich vorzubereiten. So konnten sich fraktionsübergreifend Mehrheiten finden, selbst zwischen CDU und Linken. Mit dem letztlich mit großer Mehrheit gefassten Haushaltsbeschluss hat der Rat die Verwaltung nun in die Spur geschickt, die geplanten Investitionen vorzubereiten und Fördermittel zu akquirieren. Die Stadt kann sich so einen deutlichen Vorsprung gegenüber anderen Kommunen erarbeiten, selbst der Landkreis als direkte Aufsichtsbehörde ist noch weit davon entfernt, einen eigenen Haushalt fürs kommende Jahr zu verabschieden.

Mit der hohen Neuverschuldung, die im Haushalt verankert ist, nimmt sich Pirna allerdings auch finanziellen Spielraum für die Jahre ab 2019. Wolfgang Heinrich von den Pirnaer Bürgerinitiativen nannte den Haushalt daher einen „Schulden-Exzess“ und warf der Stadtverwaltung vor, das Gebot der Sparsamkeit zu missachten. Die Bürgerinitiativen stimmten gegen den Haushaltsplan, ebenso wie die NPD und Tim Lochner von der MIT-Fraktion. Die MIT gab in der Haushaltsdebatte insgesamt ein ungewohnt passives und desinteressiertes Bild ab – weder nutzte die Fraktion die Chance, mit Anträgen eigene Ideen einzubringen, noch begründete Lochner, der sich um das Amt des Oberbürgermeisters bewirbt, seine Ablehnung des Haushalts.

