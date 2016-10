15 Medaillen für Gelenauer Talente Der SG-Nachwuchs überzeugt bei der Kreiseinzelmeisterschaft in Laußnitz mit sieben Titeln.

Das sind die Medaillengewinner der SG Lückersdorf-Gelenau. © privat

Tischtennis. Mit zahlreichen Medaillenhoffnungen starteten die Kinder und Jugendlichen von der SG Lückersdorf-Gelenau bei den Kreismeisterschaften in Laußnitz. Und letztlich gelang ihnen – wie bereits in den vergangenen Jahren – erneut ein überragendes Ergebnis. An den beiden Turniertagen holten die Sportler von der SG sieben Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen. Nun bereiten sich die Lückersdorf-Gelenauer auf die Ostsachsenmeisterschaften vor, die am 22. und 23. Oktober in Neusalza-Spremberg stattfinden.

Bei den Jüngsten, den Schülern U 11, hatten die Gelenauer mit dem erst neunjährigen Paul Hauffe ein heißes Eisen im Feuer. Obwohl es eines seiner ersten Turniere war, konnte er bereits den zweiten Platz im Einzel feiern. Im Doppel gab es sogar Gold mit seinem Partner vom MSV Bautzen. Noch erfolgreicher lief es in der U 13 für Rick Liebscher. Er dominierte die gesamte Konkurrenz und wurde Kreismeister im Einzel und Doppel, wo er mit einem Partner von SV Lok Kamenz antrat. Leon Richter gewann im Doppel der U 13 mit einem Bautzener Spieler außerdem Bronze. In der U 15 hatten die Gelenauer mit Martin Bobach und Rick Liebscher zwei Spieler mit guten Chancen im Rennen. Sie gewannen im Doppel Gold und Silber.

Auch im Einzel ging es bis unter die letzten Vier. Im Halbfinale kam es aber bereits zum vereinsinternen Duell, das Martin Bobach mit 3:1 Sätzen für sich entscheiden konnte. Martin holte letztlich Silber und Rick gewann in der nächsthöheren Altersklasse Bronze. In der U 18 setzten die Gelenauer noch einen drauf. Bei den Mädchen holte Adrienne Matka mit ihrer Partnerin vom MSV Bautzen ungefährdet Gold. Im Finale der Jungen holten sich Felix Hübner und Rick Liebscher den Kreismeistertitel durch einen knappen 3:2-Erfolg im vereinsinternen Duell mit Maximilian Techritz, der mit einem Elstraer antrat. Im Einzel der U 18 konnte sich Adrienne Matka über den Gewinn der Silbermedaille freuen. Bei den Jungen trafen Maximilian Techritz und Felix Hübner im Finale aufeinander. Kreismeister wurde hier in seinem letzten Jugendjahr Favorit Hübner. (pwe)

