15 Kilometer Zaun schützen die Amphibien Der Förderverein für die Natur der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft hat den Arbeitsbericht 2016 vorgelegt.

Ein Foto von 2011: Geschäftsführerin Annett Hertweck (links) bei einem der Amphibienzäune. © Berndhard Donke

Die Geschäftsführerin des Fördervereins für die Natur der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, Annett Hertweck, hat jetzt Mitarbeitern, Helfern und Sponsoren den Arbeitsbericht des zu Ende gehenden Jahres vorgelegt. Er enthält alle Arbeiten, die der Verein im zu Ende gehenden Jahr 2016 erledigt hat.

In den drei Schwerpunkten Artenschutz, Landschaftspflege sowie Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, in denen der Verein tätig war konnte der Bericht auf eine sehr erfolgreiche Arbeit verweisen. Doch nicht alles verlief so reibungslos, wie man es sich erhofft hatte. Gerade im Bereich Artenschutz, bei der Weißstorchenhorstpflege, konnte wegen nicht genehmigter Fördermittel in diesem Jahr nichts unternommen werden. Dem gegenüber stehen aber der erfolgreiche Amphibienschutz mit dem Aufbau von 15 Kilometern Amphibienschutzzaun, der Rückbau der Altlast Elchzaun im Biosphärenreservat und andere Arbeiten.

In der Landschaftspflege standen die technische und manuelle Landschaftspflege, die Neophytenbekämpfung und die Schäferei mit 500 Moorschnucken auf insgesamt 250 ha ökologisch abzuweidenden Flächen im Vordergrund.. Die Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit erstreckte sich mit 610 Veranstaltungen auf die Kinder- und Jugendarbeit, die Junior-Ranger sowie öffentliche Veranstaltungen und Seminare. (bd)

zur Startseite