15 Jahre gegen Nazis

Jubiläum in der Kirchgasse: Das Alternative Kultur- und Bildungszentrum (Akubiz) feiert 15-Jähriges. Zu diesem Anlass lud der Verein unter Vorsitz von Steffen Richter am Freitag zum Gespräch über Geleistetes und Zukünftiges. Zum Gratulieren kam auch Bürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos). Aus den Jugendlichen, die damals den ehrenamtlichen Verein gründeten, sind Erwachsene mit Familien geworden. „Was sich nicht verändert hat, ist der Tatendrang der Mitglieder. Aber mir ist es heute nicht mehr egal, was die Öffentlichkeit von unserem Verein hält“, sagt Steffen Richter. Dem Akubiz liegt viel daran, auch zukünftig als wichtiger Ansprechpartner für die Geschichte des Nationalsozialismus in der Region zu agieren, beispielsweise durch Flyer zu den ehemaligen Konzentrationslagern. Nächstes Jahr will der Verein weitere herausbringen, unter anderem über Altenberg. Im Mai soll es dort ein Projekt mit einem Theaterstück geben, das nach dem Vorbild eines DDR-Jugendbuchs über die „Roten Bergsteiger“ entsteht.

Druckfrisch ist der neue Comic, den das Akubiz zusammen mit dem Görlitzer Künstler Torsten Bähler alias Torte herausgebracht hat. „Nichts Neues aus Sachsnitz“ ist die Fortsetzung der ersten Bildergeschichte, die 2007 erschien und vor allem an Schulen kostenlos verteilt wird. Er erzählte die fiktive und doch sehr realistische Geschichte von jungen Menschen in einer sächsischen Durchschnittsstadt, die sich dem aufblühenden Rechtsruck in der Gesellschaft entgegenstellen. Eben so wie die Mitglieder von Akubiz.

